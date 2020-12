Eduardo Lourenço: da qualidade do olhar

A relação da Cátedra “Eduardo Lourenço” da Universidade de Bolonha/ Camões IP com o seu titular, desde a sua inauguração em 2007, é extensa, riquíssima, cheia de memórias. Poderia ser reconstruída com vários fios. Talvez um dos mais marcantes se situe num outro hospital, em Lisboa, em 2013, quando o Professor nos recebeu pouco antes do falecimento da sua mulher, Annie, internada e próxima do fim. Foi assim, em circunstâncias alheias a qualquer academismo de gabinete, que encerramos, com mais uma conversa generosa, a preparação do volume de Eduardo Lourenço, Do colonialismo como nosso impensado que sairia pela Gradiva, em 2014. Com um sorriso irónico e um pouco maroto, chamaria este livro de o “meu primeiro póstumo”.

