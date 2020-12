“Pensador de espírito livre e olhar profundo”: as reacções à morte de Eduardo Lourenço

“Pensador de espírito livre e olhar profundo, aberto e sempre diferente sobre as questões, o Professor Eduardo Lourenço deu, ao longo dos anos, um importante contributo na forma de se pensar o destino português.” Foi assim que, em comunicado, reagiu a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, à notícia da morte de Eduardo Lourenço, esta terça-feira, aos 97 anos.

Isabel Mota destaca a “imensa cultura” do professor, escritor e ensaísta, “alavancada por uma enorme sede de conhecimento e interesse pelo sentido das coisas”, bem como “o seu amor pela História” e “o seu discreto sentido de humor, tão característico dos homens de grande sabedoria”. “Uma referência que permanecerá em nós apesar de, neste momento, deixar a Fundação Calouste Gulbenkian de luto”, conclui a responsável. Colaborador de longa data da Fundação Calouste Gulbenkian, Eduardo Lourenço foi seu administrador não executivo entre 2002 e 2012.

“Eduardo Lourenço foi, desde o início da segunda metade do século passado, o nosso mais importante ensaísta e crítico, o nosso mais destacado intelectual público”, salientou por sua vez Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota oficial publicada no site da Presidência da República. Segundo o chefe de Estado, o autor nunca esteve “alheado dos debates do nosso tempo, nem das vicissitudes da política”. “Devemos-lhe algumas das leituras mais decisivas de [Fernando] Pessoa, que marcam um antes e um depois, e um envolvimento, muitas vezes heterodoxo, nas questões religiosas, filosóficas e ideológicas contemporâneas, do existencialismo ao cristianismo conciliar e à Revolução”, sublinhou.

Entre “todos os intelectuais portugueses da sua envergadura”, acrescentou ainda, “nenhum outro foi tão alheio à altivez, à auto-satisfação, ao desdém intelectual, ao desinteresse pelas gerações seguintes”.

Mais tarde, falando aos jornalistas à margem das comemorações do 1.º de Dezembro, em Lisboa, Marcelo realçou a “coincidência simbólica” de “o maior pensador sobre Portugal vivo” ter morrido no dia da Restauração da Independência. “Quase que parecia que teria de ser assim”, disse.

“Portugal está-lhe muito, muito grato. Foi praticamente um século de serviço à nossa pátria”, afirmou o Presidente da República. “Escreveu sempre sobre Portugal, sobre o que é Portugal, sobre a história de Portugal, o que é ser português, qual é a nossa identidade, o que significamos hoje e no futuro. Toda a vida foi verdadeiramente dedicada a pensar sobre Portugal.”

Na sua nota de pesar, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, descreve Eduardo Lourenço como o “pensador maior da nossa cultura e uma das mentes mais brilhantes de Portugal”. “Foi um pensador arguto e sensível como poucos e incansável combatente do caos dos dias, com uma obra que se desenha como um mapa para navegar a identidade portuguesa. Destacou-se também pela sua intervenção cívica, sempre própria e avessa a classificações, como exemplo de autoridade mas, ao mesmo tempo, de paixão e diálogo.”

“Fez da leitura uma arte muito sua e através do nosso património literário interpretou Portugal, pensou a Europa e interrogou o mundo, com uma liberdade e uma originalidade que o tornam não só um dos autores centrais da literatura portuguesa, mas também um farol cuja luz ilumina os séculos de pensamento e de cultura portuguesa”, assinala a ministra. “A poesia portuguesa, como a compreendemos e lemos, é, em parte, uma construção de Eduardo Lourenço e da presença muito viva da sua reflexão crítica e do seu pensamento. Navegando até à essência espiritual do pensamento português, esbateu a fronteira entre filosofia e poesia e, aqui, desenhou a sua forma única de ler e observar Portugal.”

“Um gigante da cultura europeia, Eduardo Lourenço desconstruiu a ilusão – a ‘saudade’ – de estarmos (termos estado) no centro do mundo. Através da sua obra, foi e continuará a ser uma mente-biblioteca, um lugar onde poderemos sempre ir procurar uma chave de leitura para descodificar e compreender o que somos e por que caminhos aqui chegámos. Dos seus ensaios permanecerá o legado e o desafio de um autêntico museu da nossa cultura e identidade, como um acervo dinâmico e eternamente renovador. Se um dia todos os vestígios da nossa cultura desaparecessem, a obra de Eduardo Lourenço seria sempre uma oportunidade e um ponto de partida para a sua reconstrução e essa é, talvez, a maior dívida que sempre lhe teremos”, completa Graça Fonseca.

Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, recorreu ao Twitter para lamentar a morte do pensador. “Morreu Eduardo Lourenço, um dos maiores portugueses que conheci e de quem guardo tão excelentes recordações. Poucos terão feito tanto como ele para ‘identificar’ e definir Portugal e a sua cultura e o nosso particular modo de ser. Um grande intelectual, um notável Português!”, escreveu numa primeira publicação.

“Eduardo Lourenço tratou como ninguém o tema da identidade portuguesa. Mas sempre o fez evitando qualquer forma de provincianismo ou nacionalismo, antes inserindo o nosso país na Europa que ele tanto amava. Um grande Português e um verdadeiro intelectual europeu e cosmopolita”, reforçou poucos minutos mais tarde.