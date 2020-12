Uma obra “canonizada em vida” que talvez se possa enfim debater

A “coincidência simbólica” de Eduardo Lourenço ter morrido no dia 1 de Dezembro, o feriado que comemora a Restauração da Independência, foi destacada pelo Presidente da República. Esse “quase que parecia que teria de ser assim”, dito por Marcelo Rebelo de Sousa, veio ligar a memória póstuma do mais destacado intelectual do século XX à questão da identidade nacional. Mas se houvesse tal coisa como um dia adequado para a morte do ensaísta, o historiador José Neves, que se tem debruçado sobre as questões do nacionalismo, proporia o 25 de Abril: “Não só porque ele viveria mais uns meses, mas porque tenho um certo receio de que aconteça a Eduardo Lourenço na sua morte aquilo que lhe foi acontecendo nos últimos anos: confiná-lo a um pensador da identidade nacional portuguesa.”

