José Gil, António M. Feijó e Gonçalo M. Tavares recordam Eduardo Lourenço: “Talvez o único grande intelectual português do século XX”

José Gil, filósofo e ensaísta

“Morreu o último, e talvez o único, grande intelectual português do século XX. A sua extraordinária inteligência marcou o pensamento português no campo da filosofia e da literatura, na análise histórica e política. De cada vez que interveio, propôs um ponto de vista original que logo se tornava uma referência. Tinha uma visão global do destino de Portugal, dentro de uma visão da Europa e do mundo. Era um grande espírito, que revolucionou os estudos literários, em particular sobre Pessoa, o seu alter ego. Mas o Eduardo era um homem complexo, capaz de muitas máscaras e jogos de espelho consigo mesmo. Durante toda a sua vida, viveu um dilema entre uma rebeldia, uma heterodoxia, permanentes, e um olhar benevolente sobre uma certa ordem social, cultural e institucional. Irónico, implacável às vezes no plano das ideias, era um homem sensível e generoso. Foi, durante décadas, a nossa consciência crítica nacional, em coincidência e desfasagem com a realidade, ajudando-nos sempre a pensar.”

António M. Feijó, professor e crítico literário

“Eduardo Lourenço é o mais importante intelectual público português da segunda metade do século XX. O seu livro maior, Fernando Pessoa Revisitado, é o texto crítico decisivo sobre o poeta, e é modelar no tipo de análise que faz. Essa qualidade analítica evidencia-se em muitos outros dos seus textos, no magnífico livro sobre o neo-realismo português, por exemplo. Pelo brilho e força intelectual, a obra de Lourenço é exemplo de como a crítica literária se pode tornar um domínio da literatura. Mas o que, acima de tudo, caracteriza a sua obra é o exercício daquilo que o poeta norte-americano T. S. Eliot considerava ser, a par de uma grande e variada erudição, o requisito fundamental do crítico: ser muito inteligente. Um exemplo, entre muitos possíveis, deste uso superlativo da inteligência é a resposta que Lourenço deu a um inquérito sobre o casamento, publicado em O Tempo e o Modo, em que a sua singularidade logo se evidencia. Na sua vida universitária fora de Portugal, Eduardo Lourenço pôde prolongar de modo bem mais íntimo o seu contacto com a cultura e, em particular, com a filosofia alemã e francesa (há um evidente lado sartreano no seu grande livro sobre Pessoa, por exemplo). Esta distância do país permitiu-lhe tornar-se um espectador distanciado, mas muito generoso – mesmo se, por vezes, em excesso –, de todo o tipo de objecto cultural ou literário que lhe chegava de Portugal, sobre que logo escrevia de modo consistentemente penetrante e memorável. Nunca deixou de alterar a sua posição, se encontrava um contra-argumento que lhe parecia pertinente, e é decerto isso que ele esperaria que a sua obra continuasse a suscitar.”

Gonçalo M. Tavares, escritor

“É um dia muito triste. Sinto que perdi um amigo, ligeiramente mais velho, que foi sempre supergeneroso comigo. Ele era de uma grande delicadeza com toda a gente. É claro que temos os seus livros aí, que vão continuar. Mas o que se perde é essa presença impressionante... Tivemos muitos encontros, muitas conversas, muitos diálogos, em vários sítios: na Gulbenkian, etc… Ele foi sempre muito atencioso para comigo: convidava-me para várias coisas, para os documentários que iam fazendo sobre ele. Fui à aldeia onde ele nasceu, fizemos lá umas filmagens... Lembro-me de que a primeira vez que nos cruzámos, já não recordo onde, ele levantou-se para me cumprimentar!... Ele era um príncipe e tratava muita gente como príncipes, também. Acho que toda a gente que se cruzou com ele deve guardar a memória dessa delicadeza, dessa gentileza. E vamos sentir agora a falta dessas conversas. Ele gostava imenso de falar, de discutir. E conseguia juntar uma coisa estranha: era alguém que gostava de falar, mas também de ouvir; ele sabia ouvir e deixava que os outros entrassem na conversa. É uma pena a morte dele. Mas também é verdade que viveu uma grande vida, completa. Felizmente, pudemos comemorar muitos aniversários.”