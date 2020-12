Irá a Penguin Random House transformar-se no Lobo Mau da indústria editorial norte-americana?

“Se o negócio se concretizar, os cinco grandes grupos editoriais mundiais, conhecidos como os Big Five, passarão a ser os quatro grandes, os Big Four – ou, na verdade, serão uma versão do Lobo Mau e dos Três Porquinhos”, escreveu o jornalista e crítico literário Ron Charles na sua newsletter do The Washington Post a propósito do anúncio na semana passada da compra da editora Simon & Schuster, que pertence ao grupo de media norte-americano ViacomCBS, por aquele que já é o maior grupo editorial dos Estados Unidos, a Penguin Random House, e que pertence à companhia de media alemã Bertelsmann.

Continuar a ler