Cláudia Varejão e Joana Castro num corpo a corpo pela proximidade perdida

Durante o primeiro estado de emergência, e prevendo uma temporada cheia de incógnitas e contracurvas, a equipa do Teatro Municipal do Porto (TMP) começou a desenhar uma programação paralela orientada para as plataformas digitais. A ideia era ir além do streaming, encarando o online como um “espaço de criação”. “Não queríamos que o online fosse um mal menor nem um complemento, mas que funcionasse como um segundo palco para o nosso público e para um público mais alargado a nível territorial”, explica ao PÚBLICO Tiago Guedes, director artístico do TMP.

Continuar a ler