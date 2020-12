Eduardo Lourenço: retrato de um pensador errante

Entrevista

Eduardo Lourenço afastou-se cedo do catolicismo oficial, repudiou a ditadura e nunca se deixou convencer pelos ideais comunistas. Hoje elogia o Papa e lê o La Croix, acha perigoso que se encare a queda do Muro de Berlim com demasiada euforia e diz que é preciso compreender sem maniqueísmos o que foi o Estado Novo. Se não queremos que Salazar ganhe concursos.