Eduardo Lourenço: a Europa Difusa

Esta entrevista foi originalmente publicada a 17 de Janeiro de 1992.

L’Europe Introuvable, de Eduardo Lourenço, publicado recentemente nas Éditions A.M. Métailié, tem alguns ensaios em comum com Nós e a Europa ou As Duas Razões (IN/CM), o livro que recebeu o Prémio Europeu de Ensaio Charles Veillon. Não se trata, porém, do mesmo livro, já que dele foram retirados os ensaios sobre as questões da identidade de Portugal ou da uma identidade ibérica e acrescentados outros. L’Europe Introuvable é aqui o ponto de partida para uma entrevista conduzida por Eduardo Prado Coelho.