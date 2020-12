Eduardo Lourenço: “O Deus da América é a América”

Esta entrevista foi publicada originalmente a 17 de Dezembro de 2001.

“Portugal e o Futuro” foi o tema que a Porto 2001 sugeriu a Eduardo Lourenço, que anteontem participou no colóquio O Futuro do Futuro. O pensador, todavia, preferiu ignorar o título, de ressonâncias “spinolistas”, e lançou-se, de improviso, numa longa e densa deambulação pelas consequências da há muito anunciada “morte de Deus” no Ocidente. No final, ainda o desafiaram a imaginar o que será o mundo no futuro próximo, mas Lourenço descartou-se: “É sempre difícil fazer de Cassandra, e para Harry Potter já sou muito velho.”