Da gripe A ao SARS. As pistas para o que vai ser o Natal com covid-19

Depois da Páscoa cancelada e de um Verão com máscaras na cara, o Natal com covid-19 apresenta-se carregado de incertezas. Grupos pequenos, viagens limitadas e recolheres obrigatórios são os “presentes” que alguns governos europeus têm para as próximas semanas. Ao PÚBLICO, especialistas que analisaram outros problemas de saúde pública alertam para os riscos associados à quadra festiva e pedem cautelas para se evitar uma possível uma terceira vaga nos primeiros meses de 2021.

