Covid-19. Que restrições estão em vigor nas vésperas e nos feriados?

Dependendo do concelho onde reside, há uma série de restrições para conter a propagação da covid-19 a que terá de obedecer nas vésperas e nos feriados de dia 1 e 8 de Dezembro, segundo o que foi anunciado pelo primeiro-ministro há pouco mais de uma semana.

As regras mais severas aplicam-se aos 127 municípios com níveis de risco extremo (mais de 960 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias) e muito elevado (entre 480 e 960 novos casos por cem mil habitantes), mas há regras que serão aplicadas a todo o território nacional.

Que restrições vigoram esta segunda-feira (e na próxima)?

Em termos nacionais há duas regras em vigor. Uma destas é a limitação da circulação de pessoas entre concelhos até às 5h do dia 2 de Dezembro, medida que está em vigor desde as 23h de sexta-feira. O mesmo acontecerá na próxima sexta-feira: será proibido circular entre as 23h do dia 4 de Dezembro e as 23h59 de 8 de Dezembro. As excepções são as previstas para outras alturas em que houve restrições deste tipo: pode circular quem vai trabalhar, prestar apoio a membros da família, comprar medicamentos ou cumprir as responsabilidades parentais, por exemplo.

​Nas vésperas dos feriados, dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro, também não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto para evitar deslocações adicionais. O Governo apelou ao sector privado para dispensar também os trabalhadores nestes dois dias.

Olhando apenas para os 127 concelhos de risco extremo e risco muito elevado, os estabelecimentos comerciais são obrigados a encerrar às 15h, mas estão previstas três excepções a esta obrigatoriedade.

Os estabelecimentos de restauração ou similares poderão funcionar fora do período compreendido entre as 8h e as 15h na véspera do feriado “desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento” ou no formato take-away, não sendo, neste caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público.

Poderão igualmente funcionar “os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da via pública”.

Os postos de abastecimento de combustíveis também poderão estar abertos, mas “exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos”.

O teletrabalho é obrigatório nestes concelhos sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, não sendo necessário acordo escrito entre empregador e trabalhador.

Nos concelhos dos níveis mais baixos de risco (moderado e elevado), vai poder continuar a fazer tudo o que faz durante a semana. O comércio mantém-se aberto até às 22h e os restaurantes e estabelecimentos comerciais encerram às 22h30. Existe ainda a proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h.

E no feriado de terça (e no próximo)?

Nos 127 concelhos estará em vigor o ter recolher obrigatório a partir das 13h nos dois feriados. A medida, que já tinha sido aplicada aos concelhos de risco mais elevado de transmissão do novo coronavírus nos dois últimos fins-de-semana, irá repetir-se no fim-de-semana de 5 e 6 de Dezembro e no feriado de dia 8.

Nos feriados, todo o comércio encerra às 13h, até porque, a partir dessa hora está proibida a circulação na via pública, mas as três excepções que funcionam esta segunda-feira também se aplicam na terça.

O novo período de estado de emergência termina às 23h59 de 8 de Dezembro, mas poderá ser prolongado.

Concelhos de Risco Muito Elevado Abrantes Águeda Albergaria-a-Velha Alijó Almada Amadora Arcos de Valdevez Arganil Armamar Aveiro Azambuja Baião Boticas Bragança Cabeceiras de Basto Cantanhede Cartaxo Cascais Chaves Constância Coruche Covilhã Esposende Estarreja Figueira da Foz Fundão Guarda Ílhavo Lamego Lisboa Loures Macedo de Cavaleiros Mangualde Mealhada Mêda Miranda do Corvo Mirandela Mogadouro Mondim de Basto Mora Murça Murtosa Nazaré Nisa Odivelas Oeiras Oleiros Oliveira de Frades Oliveira do Bairro Ourém Pampilhosa da Serra Penacova Penamacor Penela Pombal Ponte de Lima Proença-a-Nova Reguengos de Monsaraz Resende Sabrosa Sabugal Santa Marta de Penaguião São Pedro do Sul Sátão Seia Seixal Setúbal Sever do Vouga Sines Sintra Tarouca Torre de Moncorvo Vagos Valpaços Vila Franca de Xira Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Paiva Vila Pouca de Aguiar Vila Real Vila Verde

Concelhos de Risco Extremo Alcanena Alfândega da Fé Amarante Amares Arouca Barcelos Belmonte Braga Caminha Castelo de Paiva Celorico da Beira Celorico de Basto Cinfães Crato Espinho Fafe Felgueiras Figueira de Castelo Rodrigo Freixo de Espada à Cinta Gondomar Guimarães Lousada Maia Manteigas Marco de Canaveses Matosinhos Oliveira de Azeméis Ovar Paços de Ferreira Paredes Penafiel Portalegre Porto Póvoa de Lanhoso Póvoa de Varzim Santa Maria da Feira Santo Tirso São João da Madeira Trofa Vale de Cambra Valença Valongo Vieira do Minho Vila do Conde Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Gaia Vizela