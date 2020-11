Covid-19 em Portugal: há mais 78 mortes e 3262 casos — o valor mais baixo desde o início do mês

Portugal registou mais 78 mortes e 3262 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 1,1%. Este é o menor aumento diário de novos casos desde 3 de Novembro, dia em que se registaram mais 2596 infecções. Além disso, corresponde também ao valor de novos casos mais baixo registado a uma segunda-feira desde 2 de Novembro, quando foram contabilizados mais 2506 infectados.

Por norma, as segundas-feiras são dias com números mais baixos de novos casos, tanto pelo menor número de testes feitos ao longo do fim-de-semana, quanto pelos potenciais atrasos na comunicação dos novos casos positivos.

No total, o país regista 4505 óbitos e 298.061 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), os dados correspondem às 24 horas de domingo.

A região Norte soma 1795 novos casos e 42 mortes (55% do total de novas infecções e mais de metade das mortes por covid-19 registadas este domingo) e Lisboa e Vale do Tejo mais 839 infectados e 28 óbitos.

Recuperaram da doença mais 3408 pessoas, contabilizando-se agora um total de 212.942 recuperados. Há ainda a registar menos 224 casos activos de infecção, num total de 80.614.

Encontram-se internadas 3342 pessoas com covid-19 em Portugal (mais 97 face aos dados de sábado), das quais 525 em unidades de cuidados intensivos (menos 11).

As 78 vítimas mortais identificadas este domingo incluem um homem entre os 30 e os 39 anos; dois homens e uma mulher entre os 50 e 59 anos; oito homens e uma mulher entre os 60 e 69 anos; dez homens e nove mulheres entre os 70 e 79 anos e 21 homens e 25 mulheres com mais de 80 anos.

A faixa etária com maior número de novos casos de infecção é a dos 40 aos 49 anos, com mais 527 infectados (16,2% do total de novos casos). Segue-se a dos 50 aos 59 anos (com mais 447 casos), a dos 20 aos 29 anos (428 novos casos) e a dos 30 aos 39 anos (mais 411 casos).

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 156.485 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 98.523 casos; o Centro, com 29.676 casos (mais 407 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 6158 casos (mais 148) e o Algarve, com 5303 infectados (mais 34). O arquipélago dos Açores regista um total de 1022 casos de infecção (mais 32) e a Madeira contabiliza 894 casos (mais sete).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 2139. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 1612 óbitos, seguindo-se o Centro, com 570 mortes (mais seis), o Alentejo, com 116 óbitos (mais dois), e o Algarve, com 49 mortes por covid-19. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira não registaram este domingo nenhuma vítima mortal, mantendo-se com um total de 17 e dois óbitos por covid-19, respectivamente.