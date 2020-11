Conheça a taxa de incidência da covid-19 no seu concelho (há 50 com risco extremamente elevado)

Entre os dias 12 e 25 de Novembro, 50 concelhos do país registaram mais de 960 casos de infecção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes, o nível considerado de risco extremamente elevado. De acordo com boletim desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde, são mais três concelhos relativamente aos dados anteriores (entre 6 e 19 de Novembro).

Da lista de risco extremamente elevado saíram Figueira de Castelo Rodrigo, que tinha 1468 casos por 100 mil habitantes, valor que diminuiu para 806; Caminha, que passou de 1102 infecções para 812; Matosinhos, com uma diminuição de 1064 para 948; Arouca, que desceu de 1038 para 946; Celorico de Basto, que registou um decréscimo de 961 para 882 casos.

Oito concelhos entraram no grupo dos que registam mais de 960 casos por 100 mil habitantes: Gavião, que subiu de 398 casos para 1440; Mondim de Basto, com uma subida de 691 infecções para 1540; Esposende, de 813 para 995; Cabeceiras de Basto, de 845 para 1133; Chaves (846 para 1182); Armamar (849 para 1352); Vila Verde (878 para 1017); Miranda do Corvo (944 para 1291).

O concelho com maior taxa de incidência entre 12 e 25 de Novembro foi Freixo de Espada à Cinta, com 3153 casos de infecção por 100 mil habitantes. Na actualização anterior, correspondente ao período de 6 a 19 de Novembro, era Lousada que liderava a lista, com 2791 casos, surgindo agora no segundo lugar, com 2415. Em terceiro lugar está o concelho de Guimarães (2293).

Fafe (2151 casos), Vila Nova de Famalicão (2107), Paços de Ferreira (1985), Póvoa de Varzim (1962), Trofa (1960), Felgueiras (1941) e Vizela (1937) completam a lista dos dez concelhos com mais infecções por 100 mil habitantes.

Em risco muito elevado, entre 480 e 959 casos, estão 85 concelhos. Murtosa (953), Matosinhos (948) e Arouca (946) são os três concelhos com os números mais elevados neste grupo.