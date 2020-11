Combate à covid-19 na eleição presidencial vai custar 470 mil euros

A aquisição de material de apoio e de protecção individual à covid-19 para a eleição do Presidente da República vai custar 470 mil euros, foi revelado nesta segunda-feira.

A portaria do Ministério das Finanças que autoriza a Secretaria-Geral da Administração Interna a gastar esta verba foi publicada em Diário da República e especifica que ainda este ano vão ser gastos cerca de 290 mil euros e cerca de 189 mil euros no início de 2021.

“Considerando que no ano 2021 está programado o acto eleitoral para a eleição do Presidente da República, e no actual contexto de pandemia covid-19, verifica-se a necessidade de adquirir material de apoio e de protecção individual e higienização para os membros de mesa e eleitores, nomeadamente: máscaras, viseiras, luvas e álcool-gel.

Como o PÚBLICO revelou no sábado, as recentes alterações às leis eleitorais motivadas essencialmente devido à pandemia da covid-19 vão fazer disparar o número de locais de voto e de cidadãos que garantem a realização do acto eleitoral.

A redução de eleitores por secção de voto é responsável pelo aumento significativo do número de mesas e dos respectivos elementos. Nas eleições anteriores, o caderno eleitoral de cada secção podia ir até aos 1500. Agora, esse número passou a ser de “sensivelmente 1000”.

Face a esta alteração, o Ministério da Administração Interna estima que “serão constituídas cerca de 13 mil secções de voto e serão empenhados perto de 65 mil membros de mesa, o que representa um aumento de cerca de 2800 secções e de 14 mil elementos, quando comparado com os sufrágios congéneres anteriores”.