Desapareceu o misterioso monólito encontrado no Utah

O desaparecimento do monólito foi tão misterioso e inesperado quanto o seu aparecimento. A estrutura de metal tinha sido encontrada a 18 de Novembro, durante uma contagem de carneiros, e levantou múltiplas teorias sobre a sua origem: desde um pedaço de cenário de um filme que ali tinha sido deixado, a uma obra de arte, a trabalho de aliens e, claro, muitas comparações com o filme 2001: Odisseia no Espaço, realizado por Stanley Kubrick. Mas no dia 27 de Novembro a estrutura desapareceu.

“Não removemos a estrutura, que é considerada propriedade privada”, garantiu um porta-voz do Gabinete de Gestão de Terras, em comunicado citado pelo Guardian. “A estrutura recebeu atenção internacional e nacional, e recebemos relatos de que uma pessoa ou grupo a terão retirado na noite de 27 de Novembro”, escreveu, acrescentando que o gabinete não irá investigar crimes relacionados com a propriedade privada, uma vez tal é responsabilidade do xerife.

Apesar de a equipa que encontrou o monólito não ter divulgado a localização do mesmo, alguns visitantes curiosos acabaram por encontrá-lo. Mas quando Riccardo Marino e Sierra Van Meter foram ao local, na passada sexta-feira, para tirar algumas fotografias, o monólito já não estava no local. “O que lá havia era uma mensagem escrita na terra que dizia ‘bye, bitch’, com uma mancha fresca de urina ao lado”, relatou o jovem, no Instagram.

Marino acredita que alguém tinha acabado de roubar a estrutura, e que eles foram os primeiros a chegar ao local depois do roubo. O jovem disse também ter visto uma carrinha com um grande objecto na traseira a voltar para trás momentos antes de eles lá terem chegado.

Desde o seu desaparecimento, os visitantes começaram a deixar pedras à volta do local onde a estrutura estava, juntamente com um pequeno pedaço de metal que foi deixado para trás.