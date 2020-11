Para que serve a ERC

Em 6 de Fevereiro de 2006, a Sonae do engenheiro Belmiro de Azevedo lançou uma OPA à PT. O seu sucesso teria sido a salvação da PT e a das nossas poupanças. Sócrates, dizem que iluminado pelo Espírito Santo (Bank), matou à nascença essa veleidade de alguns indisciplinados. Nesse tempo ainda não existia ERC, mas o seu governo conseguiu fazê-la nascer em 11 dias, tendo sido criada a 17 de Fevereiro do mesmo ano. Pensava-se que num país europeu, com Assembleia e Governo democraticamente eleitos e com leis aprovadas, um regulador da apregoada “liberdade de imprensa” era algo que cheirava a censura do antigamente. Mas enganámo-nos, era mesmo actual, pois Sócrates, o Grande Regulador, inicia em 2007 uma importante cruzada contra os tresmalhados, alegadamente tentando primeiro comprar a TVI aos espanhóis da Prisa, através da Ongoing/PT, e depois afastar os desregulados jornalistas da TVI.

Passam-se anos de acalmia, mas agora que um grupo de empresários, curiosamente da mesma região de Belmiro de Azevedo, decide investir o seu próprio dinheiro na compra da TVI, fazendo-a finalmente regressar à origem de capitais portugueses, surge de novo o Justiceiro Regulador para que a TVI não se tresmalhe de novo. Alguém pode explicar para que serve a ERC?

António Campos e Matos, Viana do Castelo

Durão Barroso

Durão Barroso, actualmente presidente do conselho de administração da Gavi-Aliança Global para a Vacina, na sua entrevista na TV dissertou longamente sobre a sua vida política e profissional evidenciando, sempre com uma certa convicção, dos seus dotes pessoais. Citou vários cargos que desempenhou, pessoas com quem conviveu, nacionais e estrangeiras, citando mesmo nomes, como Barack Obama, esquecendo George W. Bush, que com ele, o britânico Tony Blair e o espanhol J.M. Aznar, foram os promotores da assassina invasão do Iraque, cuja motivo se provou ser falso provocando a morte de milhares de seres humanos.

Atacado que foi por tão abjecta colaboração, tentou envolver o então Presidente da República, Jorge Sampaio, homem íntegro, mas saiu-lhe o tiro pela culatra. Há pouco tempo declarou que se fosse hoje, não teria colaborado em tal decisão. Lágrimas de crocodilo.

Carlos Leal, Lisboa

Uma cidade sem vida

Quem percorra Lisboa fica espantado com o que se observa nas suas ruas e não deixa de pensar qual o futuro de uma cidade que, antes da pandemia, vivia momentos felizes e apostava no futuro, criando emprego e gerando riqueza que fez criar um novo estilo de vida para os que nela moram.

A capital portuguesa é hoje uma cidade triste em que ruas e ruas seguidas estão despidas de vida, com lojas encerradas ou vazias, obras de recuperação de prédios suspensas e as poucas pessoas com quem nos cruzamos transportam consigo um misto de tristeza e ansiedade. O único barulho audível é o dos pássaros que, eles próprios, devem sentir estranho o novo ambiente que os rodeia. Pobre Lisboa de onde o alojamento local afastou os velhos e onde os jovens não têm capacidade financeira para nela viver e dar-lhe uma vida nova.

Manuel Alves, Lisboa

Dois colunistas que muito prezo

Independentemente da adesão ou não adesão às posições ideológicas de dois conspícuos colunistas do PÚBLICO, ambos de apelido Tavares, um de nome João Miguel e outro de Rui, é de flagrante interesse, maxime para quem seja apreciador de performances retóricas, a análise da argumentação brandida por cada um dos dois contendores nos respectivos textos que deram a lume neste jornal, nos dias 24 e 25 do corrente mês, a propósito do venturoso partido Chega. O esgrimir de razões, o virtuosismo dialéctico, os golpes de judo mental, a maneira como um trunfo se pode virar ao contrário, bem merecem ser estudados nas disciplinas literárias das nossas faculdades. Os mestres dessas matérias teriam aí um oportuno case study para utilizarem nas aulas práticas.

Flávio Vara

Um vírus invulgarmente vermelho

Um Portugal mascarado e de mãos lubrificadas com álcool gel é, agora, o retrato da nação. No entanto não o será por muito mais tempo, a solução foi encontrada. Ao contrário do que tem sido difundido nos últimos dias, a solução não se encontra com a Pfizer nem com a Moderna, nem muito menos em Oxford. A solução, por incrível que pareça, encontra-se no PCP. Enquanto uns não podem conviver com os seus próximos, já outros engendraram ajuntamentos em plena pandemia. Das duas uma, ou o vírus é invulgarmente comunista e só infecta os opositores políticos ou Portugal encontra-se politicamente à deriva como nunca esteve. A ciência diz-me para acreditar na segunda.

André Batista, Braga