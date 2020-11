Municipais no Brasil: PT de fora das capitais estaduais pela primeira vez desde a redemocratização

A segunda volta das eleições municipais brasileiras de domingo não trouxe praticamente surpresas, confirmando as várias tendências conhecidas na primeira volta. O primeiro teste eleitoral à era do Presidente Jair Bolsonaro salda-se numa aposta pela previsibilidade e pela direita moderada nos grandes centros urbanos. No Partido dos Trabalhadores (PT), a crise parece não ter fim.

