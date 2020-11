Manuel Pizarro. “Temos um modelo económico que produz desigualdade”

O Parlamento Europeu aprovou, na terça-feira passada, uma resolução com recomendações que permitam retirar das ruas, até 2030, as pessoas em situação de sem-abrigo. Na União Europeia, há cerca de 700 mil pessoas na rua, um número que cresceu 70% na última década. Neste episódio do podcast Agenda Europa, o jornalista Tiago Mendes Dias conversa com o eurodeputado Manuel Pizarro, eleito pelo PS, sobre as medidas europeias de combate à pobreza e de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo.

A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, ouvimos Carolina Alves.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.