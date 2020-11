Biden confirma Janet Yellen no Tesouro e cria equipa económica para “dar alívio” aos americanos

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira a composição da sua equipa económica, confirmando que o Departamento do Tesouro será chefiado pela primeira vez por uma mulher, Janet Yellen. A equipa é composta por liberais e progressistas, que têm em comum terem feito parte, de alguma forma, dos dois últimos governos democratas.

Num depoimento, Biden confirmou o nome de Yellen, que já dirigiu a Reserva Federal, e disse que Wally Adeyemo (actualmente presidente da Fundação Obama) vai ser subsecretária do Tesouro. Neera Tanden, que foi conselheira de Bill Clinton e Barack Obama, dirigirá o Gabinete de Gestão do Orçamento.

A equipa de conselheiros da Casa Branca vai ser composta pelos economistas Cecilia Rouse (que a dirigirá), Jared Bernstein (que trabalhou com Obama no plano de saída da grande recessão de 2008) e Heather Boushey.

As escolhas dão continuidade à promessa do Presidente eleito de criar uma equipa que espelhe a diversidade do país, pelo que é um grupo com muitos “primeiros” – além de Yellen ser a primeira mulher secretária do Tesouro, Adeyemo é a primeira afro-americana no lugar de subsecretária, e Tanden e Rouse serão as primeiras mulheres não brancas na Gestão do Orçamento e na gestão do Conselho Económico da Casa Branca.

“Enquanto trabalhamos para controlar o coronavírus, esta equipa vai garantir alívio económico ao povo americano durante esta crise económica e ajudar-nos a recuperar a nossa economia e torná-la melhor do que nunca”, disse Biden no seu depoimento.

Segundo a agência Reuters, a composição da equipa económica de Biden foi alvo de um braço-de-ferro entre os democratas centristas, que propunham o regresso à experiência e à competência, e a ala progressista, que defendia a entrada em cena de pessoas que “cumprissem a promessa de tornar o capitalismo americano mais justo para todos”.

Trata-se de uma equipa que representa “diversidade, grande experiência e muita tarimba de Washington”, comentou Matt Bennett, da consultora política democrata centrista Third Way (terceira via). “É o regresso da competência e da sanidade”, acrescentou.

Os analistas notam um peso grande em especialistas que têm estudado e governado no campo do combate à desigualdade, a começar por Janet Yellen. Mas também é o caso de Rouse, ligada à ala progressista, especialista na área do trabalho e cuja investigação, na Universidade de Princeton, se focou no papel da educação no combate à desigualdade económica.

Rouse foi muito crítica da resposta económica da Administração Trump à pandemia da covid-19, tendo chamado a atenção em intervenções públicas para a falta de ajuda para os pequenos negócios se conseguirem manter durante a crise. Defendeu também ajudas directas às empresas para manterem postos de trabalho e sublinhou que a pandemia ia agravar a desigualdade económica nos EUA.

Boushey centrou as suas investigações na forma como a desigualdade atrasa o crescimento económico. É co-fundadora do Washington Center for Equitable Growth, um think tank progressista, e há muito que trabalha como conselheira económica de Biden.

Quase 14 milhões de americanos que recebem subsídio de desemprego vão ver esse rendimento acabar no dia 26 de Dezembro, quando os números da pandemia continuam a crescer nos EUA, não se sabendo quando poderão voltar ao mercado de trabalho.