Nasceu como escola mas já saltou para os festivais: D’Orfeu comemora 25 anos de intensa actividade cultural

Na impossibilidade de realizar a gala de aniversário, a D’Orfeu preparou um programa online, “para o qual o público é convidado a assistir na primeira fila”, e que se estende ao longo de toda a semana.

Terça, quarta e quinta-feira, serão partilhadas inúmeras mensagens de toda a família d'Orfeu - artistas, parceiros, sócios, alunos, colaboradores (antigos e actuais) - e de todos quantos fizeram chegar “os seus postais de parabéns em formato de vídeo”).

No dia de aniversário propriamente dito, sexta-feira, 4 de Dezembro, pelas 21h30, terá lugar a apresentação do vídeo especial “d’Orfeu AC Vida Selvagem”, com toda a história destes 25 anos contada de forma peculiar, com locução de Eduardo Rêgo (a voz portuguesa dos documentários de vida selvagem). “É uma obra de cerca de 30 minutos, com toda a história da associação, num registo de um projecto nascido num ecossistema inóspito do ponto de vista cultural para enriquecer, precisamente, a fauna cultural local”, enquadra Luís Fernandes.

Todos os vídeos e apresentações são de acesso livre, através das redes sociais da associação.