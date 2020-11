Chuvada provoca queda de muro em Alcantarilha, Silves, atingindo sete automóveis

Sete veículos foram atingidos pela queda de um muro, em Alcantarilha, no concelho de Silves, em consequência da forte chuvada que se fez sentir durante toda a manhã no Algarve. No concelho de Olhão, em Afandanga, uma família ficou ser desalojada devida à inundação da sua habitação. Por toda a região registaram-se situações semelhantes, mas a precipitação mais acentuada verificou-se nas zonas do barrocal e serra.

No interior do concelho de Loulé, a ribeira da Benémola saltou das margens e atingiu o campo de golfe do empreendimento turístico Quinta da Ombria, em fase de construção. A enxurrada colocou à prova, pela primeira vez, a sustentabilidade do resort para resistir às intempéries. A água galgou duas das pontes de madeira, construídas sobre a ribeira, mas a estrutura resistiu.

O comandante dos bombeiros de Loulé, Irlandino Santos, disse ao PÚBLICO que se registaram inundações em caves de casas em Quarteira, o que se verifica quando chove com mais intensidade, à semelhança do que sucede nalgumas zonas de Olhão.

A chuva intensa afectou sobretudo os concelhos de Olhão, Loulé, Silves e Albufeira. Até às 12h30, tinham sido registadas 80 ocorrências no distrito de Faro devido ao mau tempo, mas o número vai subir, já que algumas situações “estão a ser acompanhas a nível municipal e serão reportadas mais tarde”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, as previsões para a parte a tarde “não são preocupantes”, devendo registar-se um “desagravamento da situação” no Algarve, embora a zona do sotavento (leste) algarvio possa vir a ser mais afectada.