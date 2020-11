AMP desafia sindicato a ir para tribunal, e não suspende concurso para transportes públicos

O Conselho Metropolitano do Porto desafiou o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto (STTAMP) a concretizar, judicialmente, as suspeitas que levantou sobre o concurso para a concessão dos transportes públicos rodoviários de passageiros nos 17 municípios da região. Os autarcas liderados por Eduardo Vítor Rodrigues (Gaia) recusam suspender o concurso, como exigia o STTAMP, por considerarem “que nada de novo faz com que seja posta em causa a idoneidade e a competência técnica com que foi elaborado o procedimento”.

Continuar a ler