De segunda a sexta-feira: uma semana que pode ser mais por casa

A semana começa com a família toda em casa, verdade? Se não é toda a família, é praticamente toda. Pelo menos os miúdos estão em casa, o que é espectacular para quem está a tentar trabalhar!

O melhor é aproveitar para fazer actividades com eles, jogos, puzzles, etc., e talvez assumir que hoje não vai ser um dia de trabalho ou, na melhor das hipóteses, vai ser durante a sesta (para os que dormem!) que conseguirá fazer alguma coisa.

Mesmo em casa, a proposta desta semana são looks impecáveis para animar os nossos dias e todos os escolhidos são Made in Portugal. Não trago mais sugestões nacionais, porque a maioria das marcas portuguesas não têm as peças recortadas e torna-se muito difícil conseguir ter uma apresentação cuidada (da forma que gosto de fazer e como faço há anos) sem essas imagens, uma pena.

Mas o bom destas peças é que também servem de inspiração para quando o trabalho voltar a ser no escritório.

Foto

OUTFIT 1

jeans // camisola // botins // carteira

Foto

OUTFIT 2

jeans // sapatos // t-shirt // casaco de malha // carteira

Foto

OUTFIT 3

jeans // sapatos // camisa // blazer // carteira

Foto

OUTFIT 4

jeans // ténis // body // carteira

Foto

OUTFIT 5

joggers // ténis // sweater // carteira

