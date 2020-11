Joe Biden fracturou o pé ao brincar com um dos seus cães

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, fracturou o pé direito enquanto brincava com Major, um dos seus dois pastores alemães, afirmou o seu médico.

O incidente começou com um tornozelo torcido, mas Joe Biden, de 78 anos, acabou por visitar um ortopedista em Newark, Delaware, no dia seguinte por precaução, indica a BBC.

O seu médico, Kevin O'Connor, explicou que as primeiras radiografias não mostraram uma “fractura óbvia”, mas depois ordenou uma TAC mais detalhada que revelou “fracturas de stress” de dois pequenos ossos no meio do pé direito. “Provavelmente necessitará de uma bota ortopédica durante várias semanas”, afirmou o médico.

Apesar do incidente com um dos cães, o Presidente eleito quer levar os dois pastores alemães consigo para a Casa Branca.