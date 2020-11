Praias lotadas no Brasil e multidões às compras em Espanha em plena pandemia de covid-19

As temperaturas elevadas, o levantamento de restrições ou a Black Friday foram algumas das razões que levaram os brasileiros e espanhóis a saírem de casa e a concentrarem-se em praias, centros comerciais e avenidas, em plena pandemia de covid-19.

No passado domingo, os termómetros chegaram aos 35 graus no Brasil e as famosas praias do Rio de Janeiro, como Copacabana, Ipanema e Leblon, encheram-se de gente, ao passo que o relaxamento das medidas de restrição implementadas devido à covid-19 permitiram aos brasileiros apanhar sol e ir a banhos.

Já em Espanha, o governo pediu às pessoas que se comportem de forma responsável e tenham em atenção o “bom senso”, depois de multidões de pessoas se terem reunido nas ruas de Madrid e outras grandes cidades, como Barcelona, Valência e Málaga, para usufruírem dos descontos da Black Friday, realizarem compras e apreciarem as iluminações de Natal.

Espanha está em estado de emergência desde o final de Outubro, estando em vigor o recolher obrigatório nocturno. Nesta segunda-feira, Silvia Calzón, secretária de Estado da Saúde espanhola, apelou, em entrevista à rádio Canal Sur, aos espanhóis que evitem ajuntamentos. “Gostaríamos de apelar ao sentido de prudência e responsabilidade das pessoas. Se realmente gostamos do Natal, vamos tentar garantir que estaremos todos aqui para o próximo Natal”, afirmou.