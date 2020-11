Tripulantes falam em “silêncio ensurdecedor” dos partidos sobre despedimentos na TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) emitiu esta segunda-feira um comunicado onde expressa “total perplexidade” sobre o que diz ser o “’silêncio ensurdecedor” adoptado por todos os partidos políticos com assento parlamentar, bem como o Governo, face ao plano de restruturação apresentado pela administração da TAP” na sexta-feira e que prevê, contabiliza o SNPVAC “a saída de 3600 trabalhadores, entre despedimentos e contratados a prazo e um corte da massa salarial de 25%”. Só no que diz respeito aos tripulantes de cabine da TAP está em cima da mesa um cenário de saída de 750 trabalhadores do quadro, isto além de 1000 cujos contratos a prazo não estão a ser renovados.

O SNPVAC afirma existirem “soluções alternativas que permitem salvaguardar postos de trabalho, minimizando assim o número total de despedimentos” e que já transmitiu essa mensagem à administração.

Este sindicato afirma ainda que vai requerer audiências, esta segunda-feira e com carácter de urgência, “a todos os partidos e deputados independentes com assento parlamentar”, para lhes dar conta das suas preocupações e apresentar “as diversas alternativas possíveis para uma restruturação da TAP que vá muito além dos despedimentos e cortes da massa salarial”.

Ao mesmo tempo, o SNPVAC diz que tem tentado sensibilizar “todas as estruturas da TAP para uma possível união sindical” para reagir ao plano de reestruturação da empresa pública (o Estado já detém 72,5% do capital), tal como ele está agora desenhado, e que terá de ser entregue em Bruxelas até ao dia 10 de Dezembro.

Esta segunda-feira, os sindicatos começam a ter reuniões com o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, numa ronda que deverá terminar quinta-feira, ou seja, oito dias antes do prazo final acordado com a Comissão Europeia. O PÚBLICO enviou várias questões à TAP e ao Ministério das Infra-estruturas, mas ficou sem respostas.