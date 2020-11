TAP tem dois aviões a postos para transportar vacina da covid-19

A pandemia de covid-19 atirou a TAP para um buraco, com centenas de postos de trabalho a serem postos em causa e cortes de salários em cima da mesa, mas a vacina pode ajudar à sua recuperação, seja na perspectiva de aumento de passageiros, seja numa perspectiva mais imediata, ligada ao transporte deste produto no âmbito do programa de vacinação. Isso daria um novo ânimo ao segmento de carga, que está a ter uma performance menos negativa do que a de passageiros (no terceiro trimestre a receita com carga desceu 23,4%, contra a queda de 83,4% das passagens).

A transportadora, tal como outras, está a preparar-se para esse momento, não só em Portugal como também em mercados como o Brasil. Este país lusófono está em processo de concurso para escolher os transportadores de vacinas e a TAP faz parte dos interessados em participar – é principal companhia europeia a viajar para o Brasil.

Para o transporte de vacinas, transportadora aérea pode recorrer às duas aeronaves A330neo que transformou no primeiro semestre em aviões de carga, através da remoção das cadeiras da classe económica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO contactou a TAP para fazer um ponto de situação sobre os contactos com o Governo português, mas não obteve resposta. A empresa afirma apenas que já tem experiência nesta matéria e que está “a garantir que tem as parcerias e meios necessários, como sejam a contratação atempada e em quantidade adequada dos contentores de temperatura controlada e vai estar preparada para responder às necessidades de transporte de vacinas contra a covid-19”.

Questionado sobre se já haveria algum acordo com a transportadora aérea, o Ministério da Saúde não respondeu.