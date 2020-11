Mexia corta ligação à EDP e deixa caminho livre para Stilwell

O presidente executivo da EDP com funções suspensas, António Mexia, comunicou aos accionistas da empresa que não está disponível para voltar a integrar os órgãos sociais, deixando caminho aberto ao novo líder, Miguel Stilwell, para escolher uma nova equipa de gestão que será eleita em assembleia-geral, em Janeiro.

António Mexia, que está, desde Junho, impedido de exercer as funções de liderança da empresa, por ordem do juiz de instrução criminal Carlos Alexandre, acaba o seu mandato em Dezembro.

Na mesma situação está o administrador da empresa, João Manso Neto, que, tal como Mexia, é arguido no chamado “caso EDP”.

Em comunicado enviado nesta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP revela que recebeu cartas de ambos os gestores “informando da respectiva indisponibilidade para integrar qualquer lista candidata aos órgãos sociais da EDP para o próximo mandato (2021-2023)”.

A EDP revela ainda que recebeu uma comunicação de todos os accionistas representados no seu Conselho Geral e de Supervisão (CGS), indicando que, “face aos recentes desenvolvimentos relacionados com o PCAE [presidente do conselho de administração executivo] suspenso de funções”, entendem dever-se eleger um novo órgão de gestão para o triénio 2021-2023.

A eleição, que deverá realizar-se em assembleia-geral, permitirá “manter a estabilidade da Sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se mantêm inalterados”.

Nesse sentido, os accionistas pediram já ao presidente executivo interino, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes apresente “uma proposta relativa à composição do CAE [conselho de administração executivo] para o próximo mandato”.

A assembleia-geral electiva deverá ocorrer em Janeiro do próximo ano.

Miguel Stilwell substituiu António Mexia na liderança da EDP em Julho, acumulando a presidência da empresa com o pelouro financeiro. As pastas de João Manso Neto passaram para o administrador Rui Teixeira, que acumulou a operação em Espanha com o negócio de renováveis.

No comunicado desta tarde, a EDP “reconhece a indelével contribuição do Dr. António Mexia e do Dr. João Manso Neto para o crescimento e criação de valor para a Sociedade e para os seus stakeholders ao longo dos últimos 15 anos”.

Deixa ainda “expressamente registadas a importância da liderança do Dr. António Mexia e a contribuição muito relevante do Dr. João Manso Neto no cumprimento dos objectivos da EDP neste período”.

Os dois gestores, constituídos arguidos no “caso EDP” e acusados dos crimes de corrupção activa e participação económica em negócio, estão ainda a aguardar o resultado do recurso que interpuseram contra as medidas de coacção aprovadas pelo juiz Carlos Alexandre no início do Verão passado.