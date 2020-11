Pedro Figueiredo obtém melhor marca de carreira no European Tour

Pedro Figueiredo obteve este domingo a sua melhor classificação de sempre em torneios do European Tour, ao integrar o grupo dos 17.º classificados no Alfred Dunhill Championship, o torneio de 1,6 milhões de euros em prémios monetários, disputado no deslumbrante Leopard Creek Country Club, em Malelane, na África do Sul.

‘Figgy’ chegou a andar no top-10 no final da terceira volta e carimbou o segundo top-20 da sua carreira em torneios da primeira divisão do golfe profissional europeu – e ambos esta época –, depois do 18.º lugar no Open de Portugal at Royal Óbidos, em Setembro último.

Há dois meses, no torneio da Federação Portuguesa de Golfe, Pedro Figueiredo apresentou um resultado agregado de 9 pancadas abaixo do Par, enquanto neste domingo totalizou 5 abaixo do Par, com 283 pancadas, após entregar cartões de 72, 68, 69 e 74, que renderam-lhe um prémio de 19.220,39 euros, o seu ‘prize-money’ mais elevado da temporada.

O jogador do Quinta do Peru Golf & Country Club empatou com outros dois jogadores, o zimbabueano Scott Vincent (72+70+71+70) e o inglês Dale Whitnell (70+72+71+70), este último vencedor em 2019 do The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour, no Troia Golf.

Numa mensagem publicada no Instagram em inglês, o profissional da Srixon escreveu: “Bem divertido jogar no Alfred Dunhill Championship, em Leopard Creek. No final fiquei empatado em 17.º, após uma semana muito agradável. Este local é especial e nunca nos desaponta”.

As voltas do meio do português de 29 anos foram de grande nível, com 7 birdies no segundo dia e 5 no terceiro. Na quarta volta a fonte secou, mas, mesmo assim, o único birdie veio no buraco 16, quando já tinha sofrido 3 bogeys (nos buracos 4, 11 e 13), mostrando que nunca baixou os braços.

Pedro Figueiredo somou 35,5 pontos na Corrida para o Dubai, de longe a sua melhor pontuação da temporada, permitindo-lhe ascender do 196.º posto que ocupava na semana passada para o 185.º lugar.

Mais importante ainda, é o facto de, por ter arrancado um top-20 num torneio do European Tour, ter pontuado apenas pela segunda vez este ano para o ranking mundial (e, consequentemente, para o ranking olímpico). Para já, o atleta do Sport Lisboa e Benfica ascendeu 348 posições, para o 978.º lugar do ranking mundial.

O Alfred Dunhill Championship contou simultaneamente para o European Tour e para o Sunshine Tour e, entre os 156 participantes, estiveram outros dois portugueses.

Tal como na semana passada, no Joburg Open, em Joanesburgo, só Pedro Figueiredo passou o cut esta semana. Ricardo Santos e Stephen Ferreira voltaram a ser eliminados após a segunda volta.

Em Leopard Creek, Ricardo Santos terminou empatado com outros nove jogadores no 107.º lugar, com 149 pancadas, 5 acima do Par, após voltas de 75 e 74. O profissional da Titleist era o 201.º na Corrida para o Dubai e tombou para 204.º.

Quanto a Stephen Ferreira, fechou a sua prestação no grupo dos 122 classificados, com outros três jogadores, juntando 151 pancadas, 7 acima do Par, depois de ‘scores’ de 74 e 77. O português do Zimbábue ainda não somou qualquer ponto para a Ordem de Mérito do Sunshine Tour de 2020/2021.

O Alfred Dunhill Championship foi ganho pelo sul-africano Christiaan Bezuidenhout com 274 (69+68+68+69), -14, com 4 pancadas de vantagem sobre quatro perseguidores: o norte-americano Sean Crocker (70+68+68+72), o sul-africano Jayden Schaper (69+67+67+75), o inglês Richard Bland (67+67+74+70) e o polaco Adrian Meronk (65+66+71+76), este último campeão do Open de Portugal at Morgado Golf Resort em 2019.

Christiaan Bezuidenhout embolsou 252.639,21 euros e somou mais 460 pontos, fazendo-o galgar 12 lugares para o 9.º posto na Corrida para o Dubai.

O sul-africano de 26 anos, que em criança esteve em perigo de vida ao ingerir acidentalmente veneno para ratos, conquistou o seu segundo título no European Tour, depois do Estrella Damm N.A. Andalucia Masters.

Já no Sunshine Tour foi igualmente o seu segundo troféu, depois do Dimension Data Pro-Am em fevereiro, ainda integrado na época de 2019/2020. Christiaan Bezuidenhout brilhou também recentemente ao ser 38.º classificado no The Masters Tournament.

O swing sul-africano do European Tour irá terminar com o Open da África do Sul, no Gary Player Country Club, em Sun City, entre 3 e 6 de dezembro, distribuindo um milhão de euros em prémios monetários. Ricardo Santos, Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira voltarão a marcar presença.

