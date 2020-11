Covid-19. Jovens serão os mais “prejudicados” pela falta de apoio ao desporto

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) alertou esta segunda-feira que os jovens serão os mais prejudicados pela falta de apoio ao desporto, numa altura em que o sector está a ser afectado pela pandemia de covid-19.

“Para o presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, os principais prejudicados com a actual situação serão os jovens, uma vez que o desporto de formação terá um menor investimento, logo menos qualidade”, lê-se num comunicado do organismo.

No mesmo documento, a CDP anunciou que vai enviar uma carta a todos os partidos com assento parlamentar, “por não ter sido contemplado um reforço para a área do Desporto no Orçamento do Estado para 2021, que permitisse um amenizar da terrível situação pela qual a área atravessa derivada da pandemia de covid-19”.

A CDP revela “perplexidade” com a posição do PS e do PSD, que não aprovaram as propostas de outros partidos, nomeadamente do PAN e do PCP, na discussão na especialidade do OE2021, “não permitindo um reforço da verba para o desporto”.

“O líder da CDP estranha ainda o facto de nenhuma das propostas apresentadas pelo sector desportivo, como seja a redução do IVA para 6% e a isenção do IRC até volumes de negócios de 30 mil euros, ou fundo de apoio para o desporto, entre outras, [tenha sido acolhida] pelos partidos que têm liderado os governos em Portugal”, lê-se.

Apesar deste revés, a CDP garante que “continuará a trabalhar e apresentar propostas, para que a situação possa ser revista e melhorada no decorrer do próximo ano”.