Benfica alcança triunfo com reviravolta na Madeira

O Benfica voltou aos triunfos no campeonato, ao impor-se ao Marítimo, na Madeira (1-2), na conclusão da 8.ª jornada da Liga portuguesa de futebol. Esta vitória permite aos “encarnados” voltarem a igualar o Sp. Braga na segunda posição do campeonato, a quatro pontos do líder.

À imagem do que já aconteceu várias vezes nesta época, foi um erro individual a abrir portas à desvantagem do Benfica. Otamendi fez um atraso disparatado e Rodrigo Pinho, o goleador de serviço, aproveitou para colocar o Marítimo na frente (14').

A intranquilidade do Benfica tornou-se evidente e os minutos que se seguiram foram de total desacerto, especialmente no capítulo do passe, o que impedia a equipa de ligar o jogo.

Naquela que foi a melhor jogada dos “encarnados” no primeiro tempo, Pizzi fixou o empate. Com grande insistência no corredor esquerdo, as “águias” romperam pela área madeirense e o médio finalizou com um remate cruzado.

Com 1-1 ao intervalo e o relvado em mau estado, o Benfica deu a volta ao resultado aos 51’. Depois de uma falta assinalada a favor dos “encarnados” - e muito contestada pelo Marítimo -,Waldschmidt conduziu e assistiu Everton, que concluiu com um remate ao segundo poste.

O maior domínio e controlo dos “encarnados” acentuou-se, mas sem tradução em reais ocasiões de golo daí em diante. Do lado contrário, o Marítimo também não conseguiu importunar verdadeiramente Vlachodimos e o tempo esgotou-se, mantendo-se os insulares em zona de despromoção.