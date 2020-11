Viviane celebra a sua ligação a Portugal com a canção Oh! Meu pequeno país

Foi a partir de França que Jacques Brel cantou a sua Bélgica referindo-se-lhe como “le plat pays qui est le mien” ou Cesária Évora o seu Cabo Verde, dizendo dele, no refrão de uma das suas canções: “petit pays je t’aime beaucoup.” Para a cantora Viviane, que nasceu em França (em Nice, em 14 de Maio de 1972) também há um “petit pays” e esse é o país onde se radicou desde os 13 anos: Portugal. Oh! Meu pequeno país, canção que foi distinguida em Agosto desde ano com o Prémio “Portugal a Descobrir Portugal”, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 4 de Dezembro e antecipa-se aqui em videoclipe.

O Prémio “Portugal a Descobrir Portugal”, que teve como membros do júri os músicos Renato Júnior, Miguel Ângelo e Paulo Furtado, distinguiu também temas de Fernando Tordo (Se andarmos fica perto) e Nuno Figueiredo (Toca a andar), num total de 42 temas a concurso. Além de um valor pecuniário (2500 euros) para a canção vencedora, os custos de estúdio e gravação e edição em EP destas canções fazem parte do prémio, cuja instituição, segundo a direcção da SPA, “resultou da necessidade de a cooperativa responder às condições adversas criadas pela pandemia”, além de pretender “levar um sempre crescente número de autores a valorizarem as qualidades múltiplas de Portugal na hora do reencontro com a estabilidade e a saúde física.”

Com realização de Eduardo Raposo, o videoclipe da canção Oh! Meu pequeno país (com letra e música de Viviane) conta com os músicos Filipe Valentim (teclados), Ivo Martins (bateria), Tó Viegas (guitarra portuguesa e braguesa), João Vitorino (guitarra nylon), Bruno Vítor (contrabaixo) e, como convidados, Nelson Conceição (acordeão), Amadeu Magalhães (cavaquinho), e O Gajo (viola campaniça). Co-fundadora e voz dos Entre Aspas, Viviane já gravou seis álbuns desde que iniciou uma carreira a solo, em 2005: Amores Imperfeitos (2005), Viviane (2007), As Pequenas Gavetas do Amor (2011), Dia Novo (2014), Confidências (2015) e Viviane canta Piaf (2017). Em Junho lançou o tema Quando tiveres tempo, numa antecipação do seu próximo CD.