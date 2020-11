Hervé Le Tellier vence Prémio Goncourt 2020

O escritor Hervé Le Tellier é o vencedor da edição de 2020 do Prémio Goncourt, o mais prestigiado galardão da literatura francesa. O autor, jornalista e linguista de 63 anos recebeu oito votos do júri pelo romance L’Anomalie, cuja premissa remete para um acontecimento inexplicável que perturba a vida dos passageiros de um voo Paris-Nova Iorque. Maël Renouard, um dos finalistas, teve dois votos com a obra L’Historiographe du Royaume.

