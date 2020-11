Portugal terá “níveis muito baixos” de novos casos se mantiver restrições até ao Natal

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estima que, se Portugal mantiver as restrições adoptadas actualmente, irá registar em Dezembro “níveis muito baixos” de novos casos de covid-19, seguidos de menos admissões hospitalares e mortes.

“Nas mais recentes projecções, estimámos que 22 dos 31 Estados-membros [da União Europeia e do Espaço Económico Europeu] terão uma redução do número de casos confirmados e, subsequentemente, das admissões hospitalares e mortes, para níveis muito baixos”, indica o ECDC em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Portugal é um desses países, mas isso apenas se “mantiverem as medidas de resposta em vigor a 18 de Novembro de 2020 e até ao final do período de previsão, que é 25 de Dezembro de 2020”, acrescenta a agência europeia, aludindo ao relatório divulgado esta semana.

Numa altura em que a situação epidemiológica relativa à doença covid-19 se continua a agravar em Portugal, com novos máximos diários de internamentos e nos cuidados intensivos, o país encontra-se em estado de emergência, com restrições à circulação na via pública durante a semana e fins-de-semana e aos trajectos entre concelhos nos feriados, horários mais limitados para comércio e restauração e uso obrigatório de máscara na rua e nos locais de trabalho.

Se estas medidas continuarem a serem adoptadas em Portugal, o ECDC prevê, no relatório divulgado esta semana com projecções a curto prazo sobre a evolução da situação epidemiológica na União Europeia (UE), que após um pico de infecções em meados de Novembro, se registe um abrandamento acentuado em Dezembro, que deverá culminar em menos de 2000 casos diários em Janeiro.

No caso dos números diários de mortes, de internamentos e de entradas nos cuidados intensivos, o pico deverá ser atingido em Dezembro, de acordo com esta agência europeia, que prevê um abrandamento em Janeiro.

“Dadas as medidas de resposta actualmente em vigor, prevemos que mais de metade dos Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu observarão uma redução de mais de 50% no número diário de casos confirmados, e uma subsequente redução na procura hospitalar.

Viagens na época festiva com pouco impacto na transmissão

As viagens na União Europeia (UE) durante o Natal e fim de ano terão “pouco impacto” na propagação da covid-19, devido à “transmissão interna significativa” nos países, segundo o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Numa altura em que se aproxima o período festivo, e perante questões da agência Lusa sobre o impacto de viagens de, por exemplo, cidadãos europeus que vão visitar família noutro Estado-membro da UE, o ECDC considera em resposta escrita que este tipo de trajectos terá “pouco peso” na propagação da covid-19, desde que colmatado com outras medidas de contenção.

“Numa situação epidemiológica com uma transmissão comunitária interna significativa, como é o caso actual em todos os Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu, o peso da transmissão através do turismo e das viagens será provavelmente pequeno em comparação com a transmissão contínua que ocorre no contexto local e como resultado do transporte local”, explica aquela agência europeia à Lusa.

Ainda assim, o ECDC aponta que “permanecem válidas” as recomendações emitidas pela agência em Maio passado relativamente às viagens em altura de pandemia, com vista a “reduzir a propagação da covid-19”, que aconselham a uma redução dos movimentos não-essenciais, ao distanciamento físico e à adopção de medidas de higiene.