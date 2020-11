João Ferreira sobe à comissão política do PCP

O eurodeputado e candidato a Presidente da República João Ferreira foi eleito para a comissão política do PCP pelo comité central no sábado à noite, no XXI Congresso do partido que este domingo termina, em Loures. Entram também neste órgão de direcção política Belmiro Magalhães e Carina Castro, Paulo Raimundo e Ricardo Costa.

A entrada de Paulo Raimundo na comissão política torna-o num dos dirigentes de ligação transversal do PCP, uma vez que permanece no secretariado, que já integrava. Paulo Raimundo junta-se, assim, a Francisco Lopes, Jerónimo de Sousa, Jorge Cordeiro e José Capucho, que já tinham assento nos dois órgãos de direcção. A tradição no PCP é a de que o secretário-geral a eleger é sempre um dirigente que integra a comissão política e o secretariado, foi assim com Carlos Carvalhas e com Jerónimo de Sousa.

Saem da comissão política Margarida Botelho, que passa a integrar o comité central, e Carlos Gonçalves, que foi eleito para a comissão central de controlo. Permanecem na comissão política Ângelo Alves, Armindo Miranda, Fernanda Mateus, Francisco Lopes, Gonçalo Oliveira, Jaime Toga, Jerónimo de Sousa, João Dias Coelho, João Frazão, João Oliveira, Jorge Cordeiro, Jorge Pires, José Capucho, Manuel Rodrigues, Octávio Augusto, Patrícia Machado, Paulo Raimundo, Ricardo Costa, Rui Fernandes, Vasco Cardoso e Vladimiro Vale.

A entrada de Margarida Botelho no secretariado, órgão responsável pela organização do partido, compensa a saída do secretariado de Luísa Araújo. Permanecem neste órgão de direcção Alexandre Araújo, Francisco Lopes, Jerónimo de Sousa, Jorge Cordeiro, José Capucho, Manuela Pinto Ângelo, Paulo Raimundo, Pedro Guerreiro e Rui Braga.

Já na comissão central de controlo, órgão de jurisdição do partido, entram Agostinho Lopes, Carlos Gonçalves, até aqui na comissão política, e Luísa Araújo, que integrava o secretariado. Igualmente Francisco Melo e Luís Fernandes foram eleitos para a comissão central de controlo.

Deixam o secretariado Alice Carregosa, Maria Manuela Bernardino e Raimundo Cabral. Permanecem neste órgão Albano Nunes, Armando Morais, José Augusto Esteves e Rosa Rabiais.