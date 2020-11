Jerónimo não está “a prazo” e avisa que alternativa política “não será possível sem o PCP”

“Não estamos aqui a prazo datado nem em período experimental, mas sim disponíveis para fazer o que temos de fazer, o que o congresso decidiu.” Foi com esta frase lapidar e improvisada no meio do discurso que trazia escrito que Jerónimo de Sousa pôs de lado as teorias que o colocam como secretário-geral comunista a prazo, que assumiria a liderança neste congresso para ser substituído dentro de um ou dois anos por uma figura mais nova. Um trocadilho com o Código do Trabalho revisto pelo Governo PS — e que o PCP tanto contesta — que prevê que o período experimental para cargos de direcção seja de 240 dias.

No curto discurso de 13 minutos com que encerrou o XXI congresso, o novo (de novo) secretário-geral do PCP passou tanto tempo a justificar a realização da reunião magna comunista como a olhar para a situação política nacional. Porém, no que disse sobre o futuro político nacional, foi directo ao assunto: “A alternativa política não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP.” Um recado dirigido ao PS, que precisou dos comunistas para o orçamento deste ano, e que, se o Bloco se mantiver afastado, há-de voltar a precisar no próximo ano.

Defendendo a necessidade da política “alternativa, patriótica e de esquerda”, Jerónimo vincou que o PCP é um partido “necessário e indispensável para construir um futuro de progresso e desenvolvimento”. Porque “a vida já o mostrou e continua a mostrar que com o PCP a vida avança”. No pensamento de Jerónimo estão os avanços de que não se cansou de falar durante os quatro anos da legislatura anterior, no contexto da “geringonça”, entre reposição de rendimentos e direitos. Mas também (e sobretudo) os que conseguiu no orçamento para o próximo ano depois da desistência do Bloco, ponto essencial para que os comunistas ocupassem um lugar central no processo.