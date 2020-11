Cartoon Xira regressa com “grande exposição” do brasileiro Cau Gomez

O Cartoon Xira está de volta para mais uma edição, onde é feita uma viagem a 2019 através do humor gráfico, referente a eventos nacionais e internacionais. Este ano, o convidado internacional é o cartunista brasileiro Cau Gomez, que conta com 32 anos de carreira. "É uma grande figura do cartoon internacional, que nos vai mostrar o seu percurso profissional com uma grande exposição", diz o vila-franquense António Antunes, participante e coordenador do evento, ao P3.

Além das obras do cartunista convidado, há uma centena de cartoons feitos por artistas portugueses, incluindo o de António, Pax Canina, publicado no New Tork Times e posteriormente retirado. Os outros nomes portugueses com trabalhos expostos são Vasco Gargalo, André Carrilho, Cristina Sampaio (colaboradora do PÚBLICO), António Maia, Henrique Monteiro, Rodrigo Matos, Cristiano Salgado e, pela primeira vez, Nuno Saraiva.

A exposição está aberta ao público até 6 de Dezembro, no Celeiro da Patriarcal de Vila Franca de Xira. A entrada é livre.

Texto editado por Ana Maria Henriques