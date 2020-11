Ainda o 25 de Novembro<_o3a_p>

Agora que já passou, confesso que não comemorei o 25 de Novembro, não porque, segundo Ramalho Eanes, citado no artigo de Irene Flunser Pimentel no PÚBLICO de 25/11, “os momentos fracturantes não se comemoram”, mas por outros motivos que tentarei resumir.<_o3a_p>

Nunca partilhei do receio que invadiu muitos de que se estaria a preparar a instauração de um regime comunista/totalitário em Portugal. O próprio PCP, nesse mesmo dia, confirmou ao Presidente Costa Gomes “que não mobilizaria os seus militantes para qualquer acção de rua”, e alguém, em juízo perfeito, acreditaria ser possível instalar-se, naquele ano, uma Cuba na Europa? Tenho sido repetidamente ingénuo ao longo da vida, mas não tanto assim. Melo Antunes rapidamente deu conta do seu avisado pensamento. O “perigo” útil, glosado, ainda hoje, até às entranhas, foi, na realidade, muito bem “fabricado”, e encontrou terra fácil para germinar. <_o3a_p>

Sabemos, entretanto, que, coincidentemente ou não (e verdade se diga que não só em Portugal), desde aí, a repartição dos rendimentos entre o Trabalho e o Capital tem vindo a revelar crescentes desequilíbrios em favor do segundo. Alguma defesa de direitos das pessoas que, como eu, descendem, foram, e pertencem à classe trabalhadora, vem daqueles que, há 45 anos, segundo se diz, nos queriam comer as criancinhas e matar os velhos. <_o3a_p>

É sempre bom lembrar o Gulag, mas sem que se esqueça Auschwitz, o Tarrafal, os campos de reeducação chineses e os de concentração americanos para os japoneses. Ai esta natureza humana...<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>

A abstenção

Após o 25 de Abril, para ajudar a esquecer os ominosos tempos do salazarismo, introduziu-se no linguajar político um grande número de palavras ou expressões que hoje são correntes e aceites. As coisas são a mesma coisa, não houve alteração da estrutura do país nem da língua, são simples eufemismos, o tempero adocicado para se poder deglutir o que permanece imutável, inalterável. Foi com este sentido que se apagou dos comboios de longo curso a terceira classe, dividindo-se os passageiros em duas classes: a 1.ª, para os ricos e a 2.ª, para os pobres.

Mas, no meio destas manigâncias, há casos absurdos, como o caso da palavra abstenção, quando utilizada pelos partidos políticos no acto de serem chamados a votar o Orçamento, ou qualquer lei na Assembleia da República, como aconteceu recentemente. A palavra abster-se que significa não intervir, não se pronunciar, privar-se voluntariamente, não participar numa votação, o Orçamento do Estado para 2021 passou porque o PCP se… absteve, isto é, resolveu não ir a jogo, afastar-se do problema, o que não foi verdade. À palavra abster-se que significa, desistir, tem o significado de nem a favor, nem contra, atribuiu-se o sentido de a favor. O PCP, aproveitando, num jogo de opacidade, para não perder a face, nem eleitores, fugiu de um compromisso claro; preferiu o nin, nem sim nem não. Não a favor, nem contra.

Para fugir de um compromisso claro e verdadeiro, utiliza-se a palavra abstenção distorcendo-lhe o significado que ele não tem nem nunca terá. A verdade é que não há meio termo entre um sim e um não: ou se é a favor, ou contra.

Artur Gonçalves, Sintra

Engana-me que eu gosto

PS & PSD acham que a realização apressada de referendo pode comprometer a regionalização? PS & PSD tiveram 45 anos para preparar a regionalização e nunca o quiseram fazer. O PSD não quer mudar o centralismo de forma alguma, nem com mata-cavalos nem com mata-tartarugas e o PS aposta no efeito tranquilizante para o dia de S. Nunca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ponham lá na revisão da Constituição que a regionalização pode ser com a maioria de dois terços da Assembleia da República, e vamos ver cara a cara, olhos nos olhos quem efectivamente quer a regionalização sem se esquivar com falácias. Não, Guterres e Marcelo arranjaram uma forma de nunca ser feita a regionalização rebaixando os deputados às feiras da ladra do referendo.

A descentralização é uma falácia para inglês ver aqueles portugueses alienados nas telenovelas e big brothers já que agora o futebol está fora do cardápio. Estou farto de ser embrulhado, 45 anos após a Constituição de 1975. E a comunicação afecta ao Terreiro do Paço a alinhar no embuste para agrado dos políticos fajutos que se preocupam mais com o poleiro do que com quem bota neles. Depositar crédito nesta gente é ser mesmo muito anjinho.

Américo Leite