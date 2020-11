Portimonense entrega a “lanterna-vermelha” da Liga a outro

O Portimonense entregou neste domingo a “lanterna-vermelha” da I Liga portuguesa de futebol ao vizinho Farense, ao bater em casa o Nacional por 1-0, em encontro da oitava jornada da prova.

Uma grande penalidade convertida pelo brasileiro Fabrício, aos 89 minutos, depois de uma mão na bola do central insular Júlio César, que foi expulso, selou o primeiro triunfo caseiro dos algarvios, agora no 16.º lugar, com sete pontos.

Por seu lado, o Nacional manteve-se com 10, em sétimo, e está fora dos quartos-de-final da Taça da Liga, nos quais já estão Sporting, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica e Vitória de Guimarães, da I Liga, e Estoril Praia, da II Liga.