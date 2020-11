Médico de Maradona investigado por suspeitas de homicídio por negligência

A justiça argentina levou a cabo este domingo buscas à casa e ao consultório privado do médico pessoal de Diego Maradona, Leopoldo Duque, por suspeitas de homicídio por negligência, avança a imprensa argentina. A informação é também adiantada pela agência Reuters.

De acordo com o jornal argentino Clarín, um dos primeiros meios de comunicação a dar conta da morte do “astro” na quarta-feira, a investigação às propriedades privadas do médico de 39 anos aconteceu na sequência das declarações das filhas de Maradona, que terão pedido uma revisão das prescrições médicas que Leopoldo Duque e a sua equipa terão receitado ao antigo futebolista nos últimos meses, durante os tratamentos a que foi sujeito em várias clínicas.

Os procuradores não revelam o que motivou as buscas, mas informaram em comunicado que estão a investigar possíveis irregularidades no internamento domiciliário de Maradona, procurando os relatórios clínicos elaborados por Leopoldo Duque. A justiça pretende também ter acesso ao registo telefónico do médico para saber com quem manteve contacto nos dias anteriores à morte de El Pibe.

O mandado de busca foi solicitado pela procuradoria-geral de San Isidro, em Buenos Aires e assinada por um juiz local.

Leopoldo Duque, que foi quem chamou uma ambulância para a residência de Maradona, ainda que não estivesse lá, deve ser chamado a interrogatório entre a tarde deste domingo e a manhã de segunda-feira.

A imprensa argentina indica também que, além dos depoimentos das três filhas de Maradona — que criticam a actuação do pessoal médico —, há também incongruências nas respostas de uma das enfermeiras que terá estado a cuidar do ex-futebolista durante a noite.

Na quinta-feira, o advogado de Maradona, Matias Morla, já tinha avançado que ia exigir uma investigação detalhada às circunstâncias da morte do “astro” argentino, criticando a demora da chegada da ambulância à sua residência, em Tigre. “A ambulância demorou mais de meia hora a chegar, o que foi uma idiotice criminosa”, escreveu numa nota publicada no Twitter.