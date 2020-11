GP do Bahrein interrompido após acidente violento de Grosjean

O Grande Prémio do Bahrain foi neste domingo interrompido devido a um violento acidente do piloto francês Romain Grosjean (Haas), sofrido no início da primeira volta da 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

Um toque entre o monolugar da Haas com o Alpha Tauri do russo Daniil Kvyat levou o carro de Grosjean a embater nos rails de protecção lateral, seguindo-se uma violenta explosão que deixou o carro destruído e envolto em chamas.

ABSURDO de forte essa batida, chorei de leve com medo do Grosjean ter morrido.#Formula1 pic.twitter.com/RuefCs4IBs — LUCÃO (@wakeup_lucas) November 29, 2020

De acordo com a informação publicada pela equipa norte-americana na sua conta oficial no Twitter, Grosjean sofreu queimaduras ligeiras nas mãos e nos tornozelos, “mas, à excepção disso, está bem”, encontrando-se no hospital do circuito, em observação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gunther Steiner, chefe da equipa Haas foi dos primeiros a comentar o sucedido, agradecendo a eficácia das equipas de socorro: “O Romain está bem. Não quero fazer comentários a respeito do estado de saúde, mas ele teve queimaduras leves nas mãos e tornozelos. Claro que ele está a tremer. Quero agradecer às equipes de resgate e da FIA que agiram muito rápido. Foi assustador.”

Um dos elementos das equipas médicas de assistência relatou na primeira pessoa o que sentiu naqueles segundos de pânico: “Nunca tínhamos passado por uma experiência semelhante. Não sei quantos segundos passaram desde que o acidente ocorreu até ao momento em que Grosjean conseguiu sair do carro, provavelmente poucos, mas para nós foi uma eternidade”.