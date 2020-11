Por quem os sinos dobram em São Paulo

O toque dos sinos em Minas Gerais é considerado património cultural imaterial no Brasil desde 2009. As badaladas do sino da Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, mais conhecida como Capela do Padre Faria, em Ouro Preto, têm ressoado duas vezes por dia no enorme pavilhão da Bienal de São Paulo situado no Parque Ibirapuera desde que a exposição colectiva Vento abriu em meados de Novembro, uma das iniciativas que resgataram da pandemia a programação da Bienal de São Paulo, no Brasil.

Continuar a ler