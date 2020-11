Rodeado de megafauna, Gonçalo Curveira Santos andou a espiar carnívoros na África do Sul

Bem cedo, às 5h, começa mais uma saída de campo de Gonçalo Curveira Santos e da sua equipa pela savana de KwaZulu-Natal, no Nordeste da África do Sul. Todo o cuidado é pouco e os sentidos devem estar bem despertos. Muita atenção aos sons, ao vento, que não deve soprar a favor do grupo para evitar que os grandes mamíferos sintam o cheiro humano, e às aves, que consoante o local onde pousam permitem antecipar a presença de herbívoros intempestivos, como os rinocerontes-negros. A rotina foi esta durante oito meses, entre 2017 e 2018, para a equipa de investigadores liderada pelo biólogo português, que avaliou a resposta de 13 espécies de carnívoros aos diferentes modelos de gestão e conservação naquele país da África austral: áreas protegidas, reservas privadas de ecoturismo, fazendas de caça e comunidades tribais.

Continuar a ler