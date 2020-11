Covid-19: internamentos nos cuidados intensivos subiram mais de 100% no último mês

Portugal atingiu, este sábado, um novo máximo no número de pessoas em unidades de cuidados intensivos, um aumento de mais de 100% no último mês. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) – que relata uma subida de três pacientes na sexta-feira – são agora 529 pessoas internadas nestas unidades. Se olharmos para o dia 28 de Outubro, há exactamente um mês, eram 262 pacientes a necessitar destes cuidados, número que traduz um aumento de 102% este sábado.

Portugal registou, na sexta-feira, 4868 novos casos de infecção por covid-19 e 87 mortes provocadas pelo vírus. O número de casos significa uma diminuição face ao último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, onde se contabilizavam 5444 casos. No número de óbitos, contudo, registou-se um aumento, visto que existiram 67 mortes provocadas pelo novo coronavírus na quinta-feira. Existiram, desde o início da pandemia, 4363 óbitos provocados pelo vírus.

Verifica-se também uma redução no número de pessoas em internamento. Este sábado são 3155 pessoas internadas, menos 53 do que no último balanço das autoridades de saúde.

Quanto aos recuperados, são agora 206.275 desde o início da pandemia, mais 6829 do que no último dia.

Relativamente à distribuição geográfica dos novos casos, a região Norte soma a maior parte destas infecções: são 2496, 51,3% do total, naquela que é a região que mais casos e mortes soma desde o início da pandemia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Centro contabiliza 775 infecções (15,9%) e em Lisboa e Vale do Tejo as autoridades de saúde detectaram 1313 casos (27%). O Alentejo, com 127 casos (2,6%) e o Algarve, com 94 infecções (1,9%), encerram a contabilização em Portugal Continental. Nas ilhas não se registou qualquer óbito, com a Madeira a registar 24 novos casos e os Açores 39.

Morreram mais homens do que mulheres com vírus: de acordo com a DGS, 2268 vítimas mortais foram do sexo masculino e as restantes 2095 do sexo feminino. Quanto à distribuição de idades, 67% dos óbitos ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos, naquela que é a faixa etária onde a letalidade é mais elevada.