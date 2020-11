Um gato dramático ou um cão condutor? Este concurso premiou as fotografias mais cómicas

"Isto aconteceu durante uma fracção de segundo e eu não conseguia parar de rir", escreveu o autor de uma destas imagens, na descrição que enviou ao Comedy Pet Photo Awards. Referia-se à imagem 15 desta fotogaleria, mas podia estar a falar de outra qualquer: é que, de facto, ver um cão "sem cabeça" e outro que o observa, surpreendido, não acontece todos os dias — mas também não costumamos ver um cão a conduzir, um gato super dramático ou cavalos a coscuvilhar.

São as imagens vencedoras do Comedy Pet Photo Awards, um concurso que quer ver os momentos mais engraçados de diferentes animais. A imagem que arrecadou o prémio de 3000 libras (cerca de 3350 euros) foi a da alemã Elke Vogelsang (a primeira da fotogaleria), que fotografou Noodles, uma cadela resgatada em Espanha e "sempre pronta para aventuras" — até para ser a cadela de guarda menos intimidante de sempre. Há vencedores nas categorias de gatos, cavalos, outras criaturas ou animais que se parecem com os donos, e outras imagens, que não venceram nenhuma categoria, mas receberam uma distinção especial. Como a que retrata "aquele momento em que percebes que já comeste mais de meia jarra de snacks" — em versão canina (todos já fizemos a versão humana, não é?).