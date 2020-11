Homenagem aos “mártires"

Ao ouvir Jerónimo de Sousa dizer no Congresso que o “PCP não se dá ao privilégio e ao egoísmo para se resguardar, enquanto centenas de milhares de trabalhadores estarão nos seus locais de trabalho todos os dias, resistindo à intensificação da exploração a pretexto da epidemia e têm que utilizar transportes” até corei de vergonha. Confesso ter andado a fazer apelos para que tal reunião não se realizasse, pois entendia que isso era uma falta de respeito para quem tem de cumprir com o recolher obrigatório e temia que os restaurantes colapsassem fruto da imposição de terem de encerrar as portas às horas que os clientes os visitam e consequentemente originar milhares de desempregados, nunca imaginei que afinal estes congressistas são uns autênticos mártires. Por tudo isto, prometo mover os meus conhecimentos junto do Vaticano para que logo que possível se proceda à beatificação de quem arrisca a vida pelo seu semelhante. Também serei o primeiro subscritor de uma petição pública para que se coloque em cada rotunda do país, uma foice e martelo que o partido bem merece. Jamais esquecerei que enquanto uns ficam descansados no conforto do lar, bem resfolgados no sofá nestes dias de confinamento, em Loures, haverá gente que se martiriza para nos salvar.

Henrique Cardeal de Morais, Porto

O que pretenderá Rui Rio e o PSD?

A imagem que tinha de Rui Rio ficou hoje completamente despedaçada. O homem integro, defensor do Estado de direito e dos compromissos assumidos e que não gosta muito de críticas, como dizem diferentes meios de comunicação, transformou-se rapidamente num oportunista (será já influência de André Ventura?) que nega a possibilidade de ser cumprido algo que, bem ou mal, o Estado português, através do governo PS em funções, assinou. Ao votar a favor da proposta apresentada pelo BE para que não fosse efectuada, via Orçamento do Estado para 2021, a transferência para o Novo Banco de 476 milhões, Rio criou propositadamente uma situação difícil para Portugal. Será que quer que o seu país não cumpra algo que assinou? Será que atitudes como esta é que definem o verdadeiro e autentico Rui Rio? Se assim for, fico preocupado por ver que, como tantos outros, até Rio se transformou num adepto da demagogia e do populismo. O que pretenderá, verdadeiramente Rui Rio e o PSD? Talvez em breve saberemos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A “geração mais preparada"… para emigrar

José Pacheco Pereira, no seu artigo - dado à estampa no PÚBLICO - intitulado “O recuo da cultura e das humanidades e a democracia”, escreveu (e bem) a dado passo que “a crise da leitura, a crise do valor e do saber e da mediação que implica a democracia, reduz o espaço para o sentimento humanístico”. De facto, e de uma maneira geral, Pacheco Pereira – na parte final do artigo - tem consciência de que “a geração mais preparada” obteve frágeis diplomas obtidos com certo laxismo e condescendência nas escolas, bastas vezes sem ler um livro fora da sebenta – ou se leu, leu pouquíssimos – visto que estará mais interessada no consumo das indústrias de simplificação e da logomaquia que vai do futebol ao Facebook, do engraçadíssimo dos vídeos virais, ou à adoração das imagens do Instagram”. Mas já que Pacheco Pereira abordou, com ironia, no seu artigo “a geração mais bem preparada”, note-se que muita desta geração está, hoje, a recibo verde, desempregada, está espalhada pelas call centers, pelas caixas de supermercado, por ofícios menores que não necessitariam de “uma geração mais preparada de sempre”. Ora, como chegámos a esta calamitosa situação, agravada, agora, pelo coronavírus? Por culpa dos governos que permitiram que, em catadupa, no sistema educativo fossem criadas muitas universidades e escolas superiores permitindo e introduzindo, concomitantemente, a permissividade, o laxismo, o relaxamento que fez aumentar o número dessa “geração mais preparada” obrigando-a, maugrado, a emigrar, separando-a das famílias e a ter de comer o pão que o diabo amassou para sobreviver. Curiosamente , no Estado Novo existiam escola técnicas, liceus e universidades dimensionadas, à época, para a dimensão do país que também preparou gerações, mas estas, de uma maneira geral, não necessitavam de emigrar nem tinham de se sujeitar a trabalhos “menores” .Na verdade o tempo e os políticos tudo alteram e modificam.

António Cândido Miguéis, Vila Real