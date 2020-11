Carta aos amigos portugueses

Caros amigos portugueses,

Desde Agosto de 2015, quando assumi a missão como embaixador da China em Portugal, já passaram mais de cinco anos. Nestes anos de trabalho e de vida em Portugal tive o prazer de fazer uma amizade genuína e profunda com amigos portugueses dos mais diversos círculos. No termo do meu mandato, em consideração com as condições impostas pela pandemia da covid-19, não me convém realizar a recepção da despedida para dizer adeus aos amigos de forma presencial, razão pela qual venho aqui escrever-lhes esta carta para endereçar os meus agradecimentos e fazer a despedida convosco.

Nos últimos anos, sob a condução e promoção dos líderes dos dois países, devido aos esforços conjuntos das partes chinesa e portuguesa, e com a participação activa dos amigos dos mais diversos âmbitos dos dois países, a Parceria Estratégica Global China-Portugal vem apresentando grande vigor e vitalidade, e a cooperação pragmática nos mais amplos domínios entre os dois países ao abrigo de “Uma Faixa, Uma Rota" tem registado resultados frutíferos. Tem sido para mim uma honra poder participar e testemunhar, em conjunto convosco, nesta trajectória do relacionamento sino-português, no qual estabelecemos o nosso devido empenhamento e contributo.

Ao longo do combate à pandemia da covid-19, a China e Portugal atribuem-se, um ao outro, entendimento, apoio e ajuda mútuos, o que permitiu o reforço da amizade entre os dois povos e a consolidação da Parceria Estratégica Global entre os dois países. A parte chinesa sente na pele o que a parte portuguesa enfrenta ao combater a covid-19 neste momento, e está disposta a continuar a reforçar a cooperação anti-pandémica com Portugal e disponibilizar à parte portuguesa o apoio e ajuda dentro do seu alcance para lutar contra a covid-19. Estou convicto de que, com os esforços conjuntos da China e de Portugal, bem como da comunidade internacional, sairemos vencedores deste combate à pandemia em breve, e que as relações sino-portuguesas obterão certamente novos avanços maiores no pós-pandemia.

Ao longo destes anos, visitei cada um dos 18 distritos e as duas regiões autónomas, estive em mais de 80 dos 308 municípios portugueses, e fiz muitos grandes amigos de várias áreas. Esta experiência permitiu-me conhecer a riqueza histórica e cultural de Portugal, perceber o potencial e a perspectiva risonha que este território possui quanto ao desenvolvimento, e sentir a base vasta e duradoura da amizade sino-portuguesa enraizada na população. Com tanto afecto por Portugal e pelos amigos portugueses, estou plenamente confiante sobre o futuro próspero de Portugal e das relações sino-portuguesas. Também não posso deixar de dizer que valorizo reconhecidamente esta preciosa amizade pessoal que mantenho convosco.

Vou regressar à China com o coração cheio de belas memórias de Portugal e de grande amizade que os amigos deste país me proporcionaram. Na hora de despedida, permitam-me deixar-vos os meus melhores votos. Adeus, Portugal! Adeus, meus amigos!

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Presidência da República Portuguesa, Assembleia da República, gabinete do primeiro-ministro e Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre outras autoridades competentes portuguesas, e dirigir os meus agradecimentos aos amigos portugueses das autoridades locais e dos círculos empresarial, académico, cultural e educativo, científico e tecnológico, e mediático, entre outros. Uma palavra de gratidão também é dirigida à população portuguesa, que é sempre calorosa, gentil, sincera, humilde, racional e tolerante. Fico-lhes grato pelas facilidades e colaboração que me foram concedidas, pela amabilidade que vocês mostram para com a China e pela vossa simpatia e apoio prestados às relações sino-portuguesas. São vocês que ajudaram a enriquecer, aprofundar e completar o meu conhecimento sobre Portugal. A todos vocês, muito obrigado!

Entre amigos de verdade, nem as montanhas os separam. Vou regressar à China com o coração cheio de belas memórias sobre Portugal e de grande amizade que os amigos deste país me proporcionaram. Na hora de despedida, permitam-me deixar-vos os meus melhores votos. Desejo que o futuro de Portugal seja mais promissor, que a Parceria Estratégica Global China-Portugal atinja novos patamares, e que a amizade sino-portuguesa dure para sempre! Também faço votos de muita saúde, todas as felicidades e muito sucesso profissional e pessoal a todos!

Adeus, Portugal! Adeus, meus amigos!