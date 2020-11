Os vinhateiros das periferias e das vinhas esquecidas

Nos últimos anos, vários enólogos e produtores abandonaram os tradicionais spots do vinho e começaram a explorar as periferias, lugares com cultura vinícola mas que foram ficando para trás, esquecidos ou abandonados, vítimas da desertificação ou da própria dinâmica do negócio. É um dos mais interessantes e inspiradores movimentos no vinho português de hoje. Uma espécie de contracultura, uma forma de fugir ao normal e de procurar ser diferente num mundo cada vez mais competitivo.

