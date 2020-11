A diversidade intravarietal das castas de videira autóctones está a ser reconhecida e conservada para o futuro

A diversidade genética intravarietal das características das castas antigas continua a ser um conceito ainda insuficientemente interiorizado e valorizado no mundo vitivinícola, certamente devido à dificuldade da sua avaliação experimental e também por estar aparentemente em contradição com a homogeneidade de algumas características de grande notoriedade, como as ampelográficas e certos marcadores moleculares.

