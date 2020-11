Porto LBV, o segundo melhor que é muito bom

Diz-se muitas vezes nas conversas entre enófilos que o maior problema de um grande vinho é ser comparado com um vinho ainda melhor. E se há caso para provar o aforismo, ele está nos Porto LBV (Late Bottled Vintage). Sempre que se pensa nesta categoria, é praticamente inevitável que venha à memória ou à conversa o Vintage propriamente dito, o que acaba por remeter os LBV para a infeliz condição do eterno “segundo melhor”. E se nesta permanente comparação há alguma razão ou justiça, a verdade é que ela impede que se considerem os LBV pelo que de facto são: vinhos magníficos, muito mais fáceis de beber, versáteis e, questão sempre importante, muito mais baratos do que os Vintage, a velha nobreza da corte do vinho do Porto.

Continuar a ler